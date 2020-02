Formel von den alten Griechen Goldener Schnitt: Robert Pattinson ist schöner als alle anderen

Der "Goldene Schnitt der Schönheit"

So funktioniert die Formel der alten Griechen: Das Gesicht einer Person wird segmentiert und im Verhältnis zu anderen gesetzt. Länge wird durch Breite geteilt und je näher das Ergebnis an 1,6 liegt, umso "schöner" ist ein Gesicht. So erreichen beispielsweise Pattersons Kinn, seine Augenposition sowie seine Nase jeweils 95 Prozent - am Ende landet er im Durschnitt bei 92,15 Prozent Makellosigkeit.