Barcelona: Ist die Sonne Verstappens Verbündete?

In der Talentschmiede von Red Bull, aus der auch Sebastian Vettel stammt, wurde der Holländer ausgebildet. Und während Vettel und Ferrari im internen Kleinkrieg versinken, macht sich Verstappen auf, die Rolle des Deutschen als Mercedes-Jäger Nummer 1 zu übernehmen.

Es hat sich angedeutet. Mit 17 Jahren und 166 Tagen war Verstappen jüngster Grand-Prix-Starter aller Zeiten, am 15. Mai 2016 wurde er in Barcelona im zarten Alter von 18 Jahren und 228 Tagen zum jüngsten Sieger, weil er damals einem schwachen Moment der Mercedes (Nico Rosberg und Hamilton kollidierten) nutzte.

Am kommenden Wochenende geht es wieder nach Barcelona. Und wieder könnte eine Schwäche der Silberpfeile für Spannung sorgen. "Wenn es heiß ist, verlieren wir unseren Vorsprung", sagt Mercedes-Sportchef Toto Wolff, "wir waren in Silverstone nicht konkurrenzfähig bei diesen Temperaturen."

Die Sonne als mächtiger Red-Bull-Verbündete? Klar ist, dass die schwarzen Silberpfeile mehr als alle anderen Teams mit dem neuen Reifendruck und hochsommerlichen Temperaturen zu kämpfen hatten.

Helmut Marko: "Die WM ist für uns noch nicht vorbei"

Das sei kein grundsätzlich neues Problem, gestand Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin, aber: "Neu war, dass wir damit die größten Schwierigkeiten haben, während Red Bull offenbar die geringsten hat."

Und wie es aussieht, lacht die Sonne auch am Wochenende in Spanien wieder für Verstappen: Es soll kuschelige 30 Grad warm werden. Im Red-Bull-Team wittern sie eine neue Chance. "Wir kommen näher an Mercedes heran", sagt Motorsportberater Helmut Marko: "Die WM ist für uns noch nicht vorbei."

Jüngster Starter und Rennsieger ist Verstappen bereits. Jüngster Weltmeister kann er gerade noch werden, am 30. September wird er 23. 23 Jahre und 134 Tage war Vettel 2010 beim ersten seiner insgesamt vier Triumphe. Die Hoffnung Verstappens auf den Vettel-Rekord lebt wieder.