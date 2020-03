Was ist für Ferrari noch zu befürchten?

Ferrari droht nichts mehr. Schließlich hat die Fia gesagt, was Sache ist. Aber die Teams werden jetzt weiter die Daumenschrauben anlegen. Denn das Bittere ist ja: Die Fia scheint nicht in der Lage, einen derart komplexen Vorfall wirklich nachzuweisen und zu regeln. Unter uns: Eigentlich wünschen sich ja viele, dass Ferrari gewinnt. Aber wenn sie schon bescheißen, dann sollen sie sich doch gefälligst nicht erwischen lassen. (lacht)

Beim Rivalen Mercedes scheint es dagegen wieder super zu laufen. Die Silberpfeile machten zudem mit einem neuen Trick auf sich aufmerksam, dem "Dual Axis Steering". Was bringt "DAS" wirklich?

Mercedes hat die Liste aller Dinge, die im Vorjahr nicht ganz so funktioniert haben, offensichtlich Punkt für Punkt abgearbeitet. Der Motor etwa: Der hat super funktioniert, außer es war zu heiß. Jetzt haben sie die Kühlung dramatisch verbessert. Das "DAS"-System dagegen stellt sich jetzt jeder als Wunderwerk vor, dabei ist es einzig eine Methode, die Vorderreifen im Falle eines Auskühlens wieder auf Temperatur zu kriegen, um in den Kurven ein Untersteuern zu verhindern. So gesehen, ist es eine ganz simple Maßnahme.

Wenn Mercedes und Lewis Hamilton also wieder allen davonfahren, dann eher wegen guter Motoren-Kühlung, als wegen "DAS"?

Auf jeden Fall.

Danner: Red Bull in auf Augenhöhe mit Mercedes

Keine rosigen Aussichten also für Sebastian Vettel in seinem womöglich letzten Jahr bei Ferrari.

Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Die Tests in Barcelona sind ja immer nur eine Momentaufnahme. Zugegeben, da haben die Mercedes super funktioniert. Aber Australien ist schon wieder etwas völlig anderes: anderer Asphalt, andere Temperaturen. Die aktuellen Gegebenheiten darf man nie außer Acht lassen. Mercedes ist Favorit, aber die Konkurrenz ist nah dran – auch Red Bull.

Ist mit den Österreichern im Titelkampf zu rechnen?

Der Red Bull ist offensichtlich echt schnell, da sind sie auf Augenhöhe mit Mercedes. Aber die Tatsache, dass sich Max Verstappen bei den Tests ungefähr achtmal gedreht hat, zeigt, dass das Auto wohl auch kritisch zu fahren ist. Aber ich denke, das Team wird das auch noch in den Griff bekommen. Am Ende eines Reglement-Zyklus, wie es in diesem Jahr der Fall ist, kann man immer beobachten, wie die Konkurrenz näher zusammenrückt. Ich denke, wir können uns auf eine richtig spannende Saison freuen.

Wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.

Ja, der Coronavirus, der könnte sich jetzt echt mal wieder verziehen. (lacht)