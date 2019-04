Formel-1-Debüt Mick Schumacher: Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters Michael

Mutter Corinna Schumacher (50) war auch mit von der Partie: Sie schaute ihrem Sohn stolz von der Boxenmauer aus zu. Doch um so erfolgreich zu sein wie sein Vater (50), muss der junge Rennfahrer noch viel erreichen. Michael Schumacher hat Rekorde geschaffen: sieben Weltmeistertitel und 91 Rennsiege. Sohn Mick sagte laut des "Berliner Kuriers": "Ich freue mich auf diese Erfahrung. Das wird der nächste Schritt in die richtige Richtung. Mein Ziel ist es, als Stammfahrer in der Formel 1 zu fahren."