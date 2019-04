Auf Antrag der Grünen beschäftigen sich die städtischen Planer nun schon seit Jahren mit dem Vorschlag, die Isar zwischen Reichenbach- und Luitpoldbrücke umzugestalten. Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteilos) will die Autos aber weiter auf so vielen Spuren wie bisher am Fluss entlang fahrenlassen (AZ berichtete). Ihre Sorge: Wenn Autos Platz weggenommen wird, werde sich der Verkehr in die Seitenstraßen verschieben, ins Lehel, in die Au, an den Gärtnerplatz.