Da ein solcher Besuch für größere Familien mit Kindern schnell ins Geld gehen kann, fordert die Stadtratsfraktion der Bayernpartei freien Eintritt für alle Münchner Kinder (bis 14 Jahre) in allen städtischen Frei- und Hallenbädern. Die Stadt biete viele Kurse an, um Kindern das Schwimmen beizubringen, heißt es in dem Antrag. Nach dem Schwimmkurs müssten Kinder das Gelernte aber auch in der Praxis einüben können.