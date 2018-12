Forderung des Fahrgastverbandes Wie Streiks friedlicher laufen könnten

München - "Das Recht auf Streik ist unbestritten, Fahrgäste erwarten jedoch, ausführlich und rechtzeitig informiert zu werden." So erklärt Karl-Peter Naumann, der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn sein Anliegen. Denn, damit in Zukunft Kunden mit Streiks nicht mehr so hart getroffen werden, wünscht sich der Fahrgastverband einen Streikfahrplan, der mindestens 48 Stunden vor einem geplanten Streik veröffentlicht werden soll.