Schöffen werden händeringend gesucht. Freuen Sie sich, dass Sie ausgesucht worden sind?

Für mich passt das gut. Ich bin neugierig auf mein Amt. In Österreich werden übrigens keine Freiwilligen gesucht, dort werden Menschen aus der Bevölkerung für die Justiz als Schöffe verpflichtet, ob sie es wollen oder nicht. (Anmerkung der Redaktion: Das ist auch in Deutschland der Fall. Melden sich nicht genug Freiwillige, werden nach dem Zufallsprinzip unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben Personen aus den jeweiligen Melderegistern gezogen.)

Woher kommt Ihr Interesse an der Justiz?

Schon mit der Schule war ich bei Strafverfahren. Später war ich als Zeuge vor Gericht. Einmal war ich selbst angeklagt: Ein Gast, der eine Stufe heruntergefallen ist, hat mich als Wirt auf Verletzung der Wegsicherungspflicht verklagt. Ich habe den Prozess gewonnen. Aber ich weiß jetzt, wie es ist, in einem Gerichtssaal zu sitzen, das ist ein wichtiger Aspekt.

"Demokratie lebt vom Mitmachen"

Trauen Sie sich zu, ein Urteil zu sprechen – ohne Ansehen der Person und nach besten Wissen und Gewissen?

Ja, schon. Falls ein Bekannter angeklagt sein sollte, scheidet man sowieso als befangen aus. Vollkommen unvoreingenommen möchte ich sein, wenn jemand vor Gericht gezogen wird und ich mitverantwortlich für die Höhe der Strafe bin. Der Richter nimmt die Schöffen dabei aber an der Hand und berät sie mit seinem juristischen Wissen.

Ihr eintägiges Schöffen-Seminar endete mit einer Führung in Stadelheim. Was war Ihr Eindruck?

Der Besuch im Gefängnis hat die Sache abgerundet. Jetzt wissen wir, wo wir verurteilte Menschen hinschicken. Ich muss wissen, was Menschen erwartet, wenn er eine Gefängnisstrafe verbüßen muss. Stadelheim ist der Ort, an den ich nicht hinmöchte. Alles ist karg. Sich nicht frei bewegen zu können, kann ich niemanden wünschen.

Seit 32 Jahren sind Sie ehrenamtlicher Wahlhelfer an Ihrem Wohnort. Jetzt sind Sie dazu Ehrenamtlicher am Amtsgericht. Wieso sind Sie so engagiert?

Seit ich 18 Jahre alt bin, helfe ich bei Wahlen. Inzwischen bin ich Wahlvorstand. Meine Eltern waren schon Wahlhelfer, so bin ich da hineingewachsen. Demokratie lebt vom Mitmachen.