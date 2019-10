Forbidden Kingdom, ZDFzeit, ... TV-Tipps am Dienstag

Kung-Fu-Fan Jason (Michael Angarano) entdeckt in einem dunklen Hinterzimmer ein Relikt aus alten Zeiten: den geheimnisvollen Kampfstab des legendären Königs der Affen. Plötzlich reißt der Stab den Teenager aus seiner Welt und lässt ihn im mythischen, historischen China wieder erwachen. An der Seite von Kung-Fu-Meister Lu Yan (Jackie Chan) kämpft Jason dort gegen dunkle Mächte und tritt eine abenteuerliche Reise an. Können die beiden dem versteinerten Affenkönig seinen Stab zurückbringen und ihn so befreien?