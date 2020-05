"Forbes" unterstellt Betrug Ist Kylie Jenner gar keine Milliardärin?

Kylie Jenner (22) hat 2019 als jüngste Selfmade-Milliardärin Geschichte geschrieben. Das renommierte Wirtschaftsmagazin "Forbes" platzierte die Unternehmerin in starker Pose auf seinem Cover. Nun rudert es zurück. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht heißt es, dass Jenner und ihre Familie über Unternehmenszahlen gelogen haben sollen und "Steuererklärungen wahrscheinlich gefälscht" hätten. Demnach sei die 22-Jährige, die 2014 das Kosmetikunternehmen Kylie Cosmetics gründete, angeblich gar keine Milliardärin.