"Forbes"-Liste 2018 Zum 13. Mal: Angela Merkel führt Liste der 100 mächtigsten Frauen an

Während "Forbes" die mächtigen Damen in sechs Kategorien einteilt (Business, Technologie, Finanzen, Medien und Unterhaltung, Politik und Humanität), sind auf den vorderen Plätzen ausschließlich Frauen aus Politik und Wirtschaft vertreten. Die britische Premierministerin Theresa May (62) belegt hinter Merkel Platz zwei. Der dritte Rang geht an Christine Lagarde (62), die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Auf Platz vier folgt Mary Barra (56), CEO von General Motors. Abigail Johnson (56) komplettiert die Top Fünf als CEO von Fidelity Investments, einer der größten Fondsgesellschaften der Welt.