Folgen einer Krebserkrankung Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón gestorben

Der in Barcelona geborene Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón (1964-2020) ist tot. Das berichtet unter anderem die spanische Tageszeitung "El Mundo". Zafón sei in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Der Schriftsteller sei am heutigen Freitag verstorben, heißt es bei Twitter. Er wurde 55 Jahre alt.