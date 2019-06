Wenn es nicht gelinge, den Temperaturanstieg auf die in den Pariser Klimazielen vereinbarten zusätzlichen zwei Grad Celsius zu begrenzen, werde man sich in Deutschland von den Wäldern in ihrer bisherigen Gestalt verabschieden müssen, sagt BN-Waldreferent Straußberger.

Nahezu alle heimischen Waldbaumarten müssten dann einer mediterranen Vegetation Platz machen. Alternativen zu den besonders bedrohten Baumarten Kiefer und Fichte könnten Buchen, Eichen und Weißtanne sein, aber auch die stehen unter Stress. Schäden an der Eiche werden derzeit vor allem durch Schwammspinner und Eichenprozessionsspinner sowie durch den Eichenprachtkäfer beobachtet.

Der Wald muss umgebaut werden, sagen die Experten

Die Buche zeigt nach Angaben des Ministeriums Trockenschäden. In Ober- und Mittelfranken leiden Tannen unter Tannenborkenkäferarten und dem Befall durch den Tannenrüsselkäfer als Folge der Dürre. "Darüber hinaus", so das Forstministerium, "treten landesweit Schäden an den verschiedenen Nebenbaumarten auf, diese sind ursächlich direkt auf die Dürre zurückzuführen oder werden von Schadorganismen, Insekten und Pilzen verursacht, die von der Dürre profitiert haben."

Neben der Bekämpfung der Klimaerwärmung propagieren die Forstexperten vor allem den Waldumbau.

Das ist leichter gesagt als getan, wenn zum Beispiel gepflanzte Tannen durch zu hohe Schalenwildbestände wieder dezimiert werden, sagt Straußberger. Privaten Waldbesitzern fehle zudem oft das Geld für den aufwendigen Umbau, zumal sie durch den Verkauf von Schadholz immer weniger einnehmen. 54,2 Prozent des Waldbestands in Bayern befindet sich im Privatbesitz, 30,1 Prozent gehören dem Freistaat und 13,5 Prozent Kommunen. Der Bund nennt 2,2 Prozent der Waldfläche Bayerns sein Eigen.

