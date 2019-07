Folge vier der Kuppelshow "Bauer sucht Frau International": Nicht nur Freddy trifft eine Wahl

Spannungen in Australien

Bei Rainer (60) in Australien ist die Freude zunächst groß bei seinen Hofdamen Saskia (48) und Michaela (52): Ihre Koffer kommen endlich an. Die beiden können sich nun in Schale für den Cowboy werfen. Bei einem Essen mit seinen Freunden fühlt sich allerdings Michaela überflüssig. Rainer scheint nur Augen für Saskia zu haben - und die beiden gehen in der Tat auf Tuchfühlung. Vor einem klärenden Gespräch erspäht Michaela sie in trauter Zweisamkeit im Freien. Sie ist verletzt.