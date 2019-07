Folge fünf der Kuppelshow "Bauer sucht Frau International": Rainer stellt die Frage aller Fragen

Auch Stefan trifft eine Entscheidung

Stefan (32) will in Namibia endlich eine Entscheidung treffen: Eine der beiden Damen soll heute die Koffer packen. Auf einer Safari geht er in die Vollen und sucht den Körperkontakt mit Justine (30) und Svenja (28). Bei einem Glas Wein im Anschluss bittet Justine Stefan zu einem Vier-Augen-Gespräch. Sie habe auch eine Entscheidung getroffen: Bei ihr habe sich "gefühlstechnisch nichts getan". Stefan bedankt sich für ihre Ehrlichkeit und konzentriert sich auf Svenja, die gerne bleiben will. "Eigentlich ein Happy-End", findet Stefan.

Am nächsten Tag öffnet er sich und zeigt Svenja alte Foto-Bücher. Da kommen natürlich wichtige Fragen auf: Will das Gegenüber Kinder haben? Beide wollen zwei. Passt. Später beim Quad-Fahren gibt es sogar ein schon ein kleines Küsschen. Wie geht es also weiter? Bei einem Gespräch gibt Stefan endlich zu: "Da ist was und ich hoffe, dass du wiederkommst." Und auch bei Svenja sind Gefühle da. Sie will Stefan weiter kennenlernen und wieder kommen.

Marco ist sich sicher

Marco (34) verbringt mit Sabrina (32) und Vanessa (30) in Chile einen entspannten Abend am Lagerfeuer. Marco fühlt den Damen auf den Zahn: "Könnt ihr euch vorstellen, in Deutschland alles hinter euch zu lassen?", fragt er direkt. Für Vanessa ein No-Brainer, Sabrina hadert hingegen ein wenig. Der nächste Tag ist der Tag der Entscheidung: Marco bittet Sabrina zum Gespräch und eröffnet ihr, dass er nicht glaubt, dass sich eine Liebes-Beziehung zwischen den beiden entwickeln kann. Damit steht auch fest: Vanessa hat Marcos Herz erobert.

Wie es weitergeht, besprechen die beiden bei einem romantischen Ausflug. Aber das tritt zunächst in den Hintergrund: Die beiden tauschen erst mal intensive Küsse aus, schließlich tritt Vanessa in wenigen Stunden (zunächst) die Heimreise an. Ob sie wiederkommt?