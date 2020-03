Jetzt geht es auch um Existenzen

Auch dem Handball, Volleyball und weiteren Sportarten drohen leere Hallen – und damit beträchtliche Einbußen. Hallensportarten locken in Deutschland Woche für Woche viele Tausende Fans. Zum König Fußball klafft aber eine große wirtschaftliche Lücke. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) verfügt durch hochdotierte TV-Verträge über eine finanzielle Power, die sie in der aktuellen Krisensituation mit den bevorstehenden Geisterspielen nicht in Bedrängnis bringt.