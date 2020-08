Folge der Corona-Krise Keine neue Staffel für Medical-Serie "Nachtschwestern"

Demnach könnten nur wenige der fiktionalen Produktionen "planmäßig so produziert werden, wie wir es uns gewünscht hätten". Im Fokus stünden nun zunächst bereits beauftragte Programme, ehe neue Staffeln anderer Formate, darunter "Nachtschwestern", in Auftrag gegeben würden. Das Team schreibt bei Instagram: "Wir sind alle ungemein traurig darüber und hätten uns über eine weitere Staffel - genau wie ihr - sehr gefreut." Gänzlich ausschließen wolle man eine dritte Staffel aber offenbar nicht. "Was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden", heißt es verheißungsvoll.