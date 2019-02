Überall Plakate mit Bitte an Arjen Robben

Vielerorts hingen Plakate mit der Aufschrift "Arjen, volg je hart!" Ein Bauer etwa hatte es an seinem Traktor angebracht, andere Bürger an ihren Autoscheiben oder den Fenstern ihrer Häuser. Bei Twitter haben Fans zudem ein Video zusammengeschnitten, in dem Tore des Außenspielers für den FC Groningen zu sehen sind – mit dem Ende: "Arjen, volg je hart!"

Ob sich der Altstar wirklich nochmal für eine Rückkehr entscheidet? Verschiedenen Medienberichten zufolge baut er zumindest ein Haus in Groningen. Nicht das schlechteste Indiz...

Lesen Sie hier: Die Frust-Bayern - welcher Spieler wird für Kovac zum Problem?

Lesen Sie auch: Bericht - FC Bayern will Youngster aus Frankreich