Folge "Auf Wiedersehen" So wird das "Lindenstraße"-Finale nach über 34 Jahren

"Auf Wiedersehen" - mit diesem passenden wie wehmütigen Titel wird die "Lindenstraße" nach über 34 Jahren am kommenden Sonntag (29. März, 18:50 Uhr, Das Erste) ihre Pforten schließen. Ein kleiner Trost für alle langjährigen Fans des Fernseh-Urgesteins: Mit einer Laufzeit von 33 Minuten und 28 Sekunden fällt der Abschied von der Serie etwas länger als normal aus. Für gewöhnlich lud in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten eine Standard-Episode rund 29 Minuten lang in die berühmteste Straße Deutschlands ein.