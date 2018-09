München - Der TSV 1860 rangiert in der Dritten Liga auf Rang fünf. Und das nach sieben Spieltagen. Kein Grund für Löwen-Trainer Daniel Bierofka, das Saisonziel, irgendwo zwischen Klassenerhalt und "Fuß fassen in der Liga", vor dem Heimspiel am Wiesn-Samstag gegen Wehen Wiesbaden (14 Uhr, im AZ-Liveticker) nach oben zu korrigieren.