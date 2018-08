Flugzeug beim Start beschädigt Post Malone: Notlandung in New York!

Da hatte der Rapper Post Malone (23) und 15 weitere Passagiere eines Privat-Jets Glück in Unglück. Der US-Rapper bekam nur Stunden zuvor einen MTV Video Music Award für seinen Hit "Rockstar" als Song des Jahres. Nachdem die Maschine vom Flughafen Teterboro in New Jersey, unweit von New York entfernt, abhob, sendeten die Piloten unmittelbar einen Notruf an den Tower: Beim Start seien mehrere Reifen geplatzt, man erbitte umgehend Landeerlaubnis und könne so nicht zum geplanten Ziel nach London fliegen. Die Funkmitschnitte liegen unter anderem dem Promiportal "TMZ" vor.