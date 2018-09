Flughafenbus wird zum Wahlkampfthema Hoffnung für die Airportpendler

Das Staatsministerium habe nach AZ-Informationen Putz mittlerweile konkret in Aussicht gestellt, dass das Pendlerangebot ab 1. Januar 2019 so gestaltet werden muss, dass die Frühpendler zum Arbeitsplatz kommen. Die Mindestlösung wäre, dass die DB-Regio ein ergänzendes Bus-Angebot bietet, das zum Beispiel wiederum an einen Busunternehmer vergeben werden könnte.