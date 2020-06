Die Ankündigung der Lufthansa, "auf Dauer" einen Teil ihrer in München stationierten Flotte stillzulegen, irritiert nun auch überzeugte Luftfahrtförderer. "Auf Dauer", sagt der ehemalige CSU-Chef und bayerische Wirtschaftsminister Erwin Huber, "heißt in der Wirtschaft allerdings nicht ewig, sondern auf absehbare Zeit". Begraben sei das Projekt Startbahn nicht. Aber auch Huber fragt sich: "Wird es überhaupt noch einmal zum Ferien-Flugverkehr wie in der Corona-Zeit kommen? Werden im Wirtschaftsleben viele Meetings durch Videokonferenzen ersetzt?" Zudem werde das Thema CO2-Einsparung am Flughafen nicht vorbeigehen. Ob und wann es gelinge, CO2-neutrale Flieger zu betreiben, sei offen. "Abwarten heißt die unausgesprochene unmittelbar einleuchtende Parole", so Huber.