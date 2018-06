Für einen 35 Jahre alten Rumänen klickten am Dienstag am Flughafen die Handschellen. Er soll im Jahr 2015 zusammen mit Komplizen in mehrere Geschäfte in München eingebrochen sein und Waren entwendet haben. Da die Bande die Überfälle erwerbsmäßig ausgeübt hatten, handelt es sich um Diebstahl der besonderen Schwere.