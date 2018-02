Flughafen München Polizei verhindert doppelte Kindesentführung nach Tunesien

Aufgrund dieser Informationen nahmen die Bundesbeamten den Tunesier fest und seine beiden Kinder in Obhut. Die Mutter der Kleinen hatte sich schon nach dem ersten Telefonat auf nach München gemacht. Sie wollte ihre Kinder wieder zurück. Als die Wienerin ein paar Stunden später am Münchner Airport ankam, war der Alptraum für sie vorbei. Sie konnte ihre beiden Kinder wieder in die Arme schließen.

Die 47-Jährige war so glücklich, dass sie sich nach ihrer Heimkehr am Abend noch einmal bei den Bundespolizisten meldete und sich für den beherzten Einsatz bedankte. Inwiefern sich der 34-Jährige für seinen "Familienausflug" rechtlich verantworten muss, prüft nun die Staatsanwaltschaft in Landshut. Die Bundespolizisten hatten den Mann zuständigkeitshalber an die Beamten der bayerischen Polizei übergeben.