München/London - Hasan Salihamidzic ist in diesen Tagen ein Sportdirektor auf dem Sprung. Am Dienstag, bei der ersten Trainingseinheit des FC Bayern am Tegernsee, sah man Brazzo mit weißem Shirt und beiger Hose entspannt am Spielfeldrand sitzen – doch sein Handy hat der Transferbeauftragte der Münchner natürlich jederzeit griffbereit. Logisch: Die Bayern brauchen noch dringend Verstärkungen für die neue Saison.