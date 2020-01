Doch wie lassen sich Naherholung und Wirtschaftlichkeit in einem verhältnismäßig kleinen Waldgebiet vereinbaren? Schmitt-Geiger vom Perlacher Forstverein will die Gunst der Stunde nutzen. In Zeiten, in denen Klima- und Naturschutz großgeschrieben wird, möchte er Unternehmen mit ins Boot holen. Ein für ihn denkbares Modell: "Die Staatsforsten verzichten auf eine bestimmte Fläche, die dann an verschiedene Unternehmen verkauft wird", erklärt er. Die Firmen könnten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und und das Gebiet zur Naherholung freigeben. Für ein Statement war bei den Staatsforsten am Freitag niemand erreichbar. Für sie würde das Modell keinen wirtschaftlichen Schaden bedeuten – für die Münchner ein Ort, an dem sie sich wirklich erholen können.