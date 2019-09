Flucht durchs Höllental, ..., ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Flucht durchs Höllental, Alpenthriller

Eigentlich will Klaus Burg (Hans Sigl), Strafverteidiger aus München, vor einem Prozessauftakt nur ein paar Tage mit seiner Tochter Alina (Leonie Wesselow) in einem Luxus-Resort am Fuße des Zugspitzmassivs entspannen. Doch das Wochenende nimmt eine albtraumhafte Wendung, als Alina auf mysteriöse Weise verschwindet und Burg deswegen unter Mordverdacht gerät. Bis zum Eintreffen der Ermittler wird Burg von der Polizei in seinem Hotelzimmer festgesetzt. Dort erhält er einen Anruf von Enzo Battista (Tonio Arango), einem einflussreichen Drahtzieher der Organisierten Kriminalität.