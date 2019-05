Flowerbox, Rosenseife, Brunch Diese DIY-Geschenke zum Muttertag erfreuen jede Mama

Als erstes wird der Steckschaum in der Größe der Box zugeschnitten und in die Schüssel mit Wasser gelegt, solange bis er sich ordentlich voll gesogen hat. Währenddessen wird die Box mit Folie ausgekleidet. Die Folie sollte nicht über den Rand hinausragen und wird dementsprechend zugeschnitten. Wenn der Steckschaum voll mit Wasser ist, wird er fest auf den Boden der Box gedrückt. Anschließend werden die gewählten Blumen zugeschnitten und in der Box drapiert, indem man sie in den Steckschaum steckt.