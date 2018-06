Bahn-Freunde nahmen die Ankündigung des neuen Angebots in Richtung Berlin sehr positiv auf. Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn etwa glaubt, dass die Züge gut angenommen werden könnten. "Die Deutsche Bahn hat auf der Strecke sehr volle Züge", betonte er. Flixtrains habe einen sehr guten Start auf deutschen Schienen gehabt. "Die Fahrt nach Berlin wird ein bisschen länger dauern als mit dem ICE", sagte er. "Aber die Frage ist eben, was das den Leuten wert ist. Den Billigflieger nimmt man ja auch, obwohl man länger warten muss oder kein Gepäck mitnehmen darf." Er ist sicher, dass das Angebot mit den grünen Zügen noch nach und nach ausgebaut wird – so sei es bei den Bussen ja auch gewesen.