Flirts auf allen Kanälen Diese neuen TV-Datingshows starten jetzt

Ab 4. Mai: "Match! Promis auf Datingkurs"

Model Sarah Knappik (33), "Love Island"-Gewinner Marcellino Kremers, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Sebastian Fobe (34) und Ex-Dschungelcamperin Claudia Norberg (49) wollen sich endlich wieder verlieben - und RTLzwei hilft ihnen dabei. Am 4. Mai startet die neue Kuppelshow "Match! Promis auf Datingkurs", in der sich die vier TV-Sternchen nacheinander auf einer Single-Party unter "Normalos" mischen. Am Ende müssen sie sich für einen Date-Partner ihrer Wahl entscheiden. Die vier Folgen laufen immer montags ab 20:15 Uhr und sind anschließend 30 Tage kostenlos bei TVNow verfügbar.

Ab 6. Mai: "Are You The One?"

Die Teilnehmer der neuen RTL-Datingshow "Are You The One?" müssen auf Herz und Kopf gleichzeitig hören. Ab 6. Mai begeben sich jeweils zehn Single-Frauen und -Männer in Südafrika auf die Suche nach ihrem, von Experten ermittelten, perfekten Gegenstück. Haben alle zehn Paare am Ende der Show die richtige Wahl getroffen, gewinnen sie gemeinsam 200.000 Euro. Für Recht und Ordnung sorgt Moderator Jan Köppen (37). Er steht den Singles als "Hausmeister der Liebe" zur Seite. Die neuen Folgen sind seit 14. April immer dienstags bei TVNow abrufbar. In zwei Wochen werden sie immer mittwochs ab 20:15 Uhr auch im Free-TV zu sehen sein.