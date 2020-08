Flirten auf Mallorca Datingshow "Love Island" kehrt Ende August zurück

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" geht in eine neue Runde: RTLzwei zeigt die erste Folge der vierten Staffel seiner Datingshow am 31. August 2020 (20:15 Uhr). Danach wird das Format immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Vier Wochen lang gehen Single-Frauen und -Männer auf die Suche nach dem richtigen Partner. Dazu beziehen sie eine Villa auf Mallorca und finden sich zu Couples zusammen. Am Ende gehen sie bestenfalls als Paar aus der Show. Dem Siegerpärchen winken im Finale (28. September) 50.000 Euro.