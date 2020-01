Grund für den Streit zwischen Elena Miras und Sven Ottke

Sven unterbricht das Reality-Sternchen: "Ich weiß, du willst wieder Konfrontation und so. Entspann dich mal!" Jetzt kommt Elena so richtig in Fahrt und zeigt, wie kurz ihre Zündschnur im Dschungelcamp mittlerweile geworden ist: "Ich darf doch sagen, was ich will! Du hast mir doch nicht zu sagen, wie ich sein muss oder nicht! Du bist nicht mein Vater oder sonst irgendjemand. Ich sage, was ich will und wie ich es will", so die erboste 27-Jährige. Sven beschäftigt sich mit seinem Schlafsack, schaut Elena nicht an und grummelt: "Ich weiß." Er will das Gezanke beenden. Doch Elena denkt nicht ans Aufhören...