Sophia Thomalla (30) überraschte bei den "GQ Men of the Year Awards", die am Donnerstagabend in der Komischen Oper in Berlin verliehen wurden, mit einem echter Hingucker-Outfit. Die Signalfarbe Orange hätte bei dem asymmetrisch geschnittenen One-Shoulder-Minikleid schon genügt, um im Mittelpunkt zu stehen.