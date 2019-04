Flammende Rede vor UN-Sicherheitsrat Amal Clooney trifft auf Bundesaußenminister Heiko Maas

Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (41) hat dazu aufgerufen, sexuellen Missbrauch in Konflikten mit Hilfe eines internationalen Strafgerichts aufzuarbeiten. "Dies ist Ihr Nürnberg-Moment", sagte sie in ihrer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat am Dienstag, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Damit habe die Ehefrau von Hollywood-Star George Clooney (57, "Up in the Air") auf die Nürnberger Prozesse gegen führende Nationalsozialisten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges angespielt.