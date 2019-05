Auf Bildern war zu sehen, wie das russische Flugzeug in Moskau in Flammen zur Landung ansetzte und von einer riesigen schwarzen Rauchwolke bedeckt war. Der Flughafen Scheremetjewo und der Zivilschutz bestätigten am Sonntag, dass es einen Brand gegeben hatte, das Feuer sei aber bereits gelöscht.