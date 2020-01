Flaggen auf Halbmast Hamburg nimmt Abschied von Jan Fedder

Jan Fedder (1955-2019) hätte am 14. Januar 65 Jahre alt werden sollen; stattdessen mussten Freunde, Familie und Kollegen heute Abschied nehmen von dem beliebten TV-Schauspieler. Er war am 30. Dezember 2019 nach langer Krankheit in Hamburg verstorben. Am 14. Januar fand der bewegende Trauergottesdienst im Hamburger Michel statt.