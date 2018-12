Neue Standorte in Bad Aibling/Mietraching und Moosburg an der Isar

Ganz neu sind zwei Standorte 50 Kilometer entfernt von der Stadtgrenze. In Bad Aibling/Mietraching hat die Wogeno nach eigenen Angaben die Möglichkeit, 50 Wohnungen auf dem so genannten B&O-Parkgelände zu errichten. "Das Gelände wird seit circa 15 Jahren zu einem lebendigen und nachhaltigen Quartier entwickelt", schreibt die Wogeno. "Dort sind neben Wohnungen bereits Schulen, Kindergärten, Firmen angesiedelt." Münchner müssen sich also nicht vor einer Einöde fürchten. "Direkt vor der Haustür" sei "soziale und gewerbliche Infrastruktur" zu finden. Die Wogeno plant dort Holzhäuser.