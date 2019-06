Deutschland gilt als ein Land, das die Freikörperkultur geprägt hat. Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts lassen Leute ihre Kleidung komplett links liegen, um nackt schwimmen zu gehen oder an ihrem Teint ohne Bräunungsstreifen zu arbeiten. Wir sagen Ihnen, an welchen Orten das textilfreie Baden in München erlaubt ist.