Fittes Duo Katie Holmes macht gerne Workouts mit Tochter Suri

Sie selbst trainiere viermal in der Woche, Abwechslung sei ihr dabei wichtig. So gehörten Spinning, Boxen, Yoga oder Tanzstunden zu ihrem Programm. Um sich verstärkt auf sich selbst zu konzentrieren, habe sie auch ein tägliches Ritual: "Ich nehme mir morgens 20 Minuten Zeit, höre ruhige Musik und schreibe Dinge auf, für die ich dankbar bin. Es lässt mich gut in den neuen Tag starten."