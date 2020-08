Fitnessexpertin klärt auf Sport trotz Hitze: Ab welcher Temperatur ist es zu heiß fürs Workout?

Auch in Sachen Ernährung kann man dem Körper im Sommer etwas Gutes tun. Kayadelen empfiehlt, möglichst nur in den frühen Morgenstunden sowie am Abend zu essen. Auf "schwer verdauliche Nahrung, die unser Verdauungssystem über Stunden belastet, zum Beispiel Fast Food, sehr fettes, schweres und süßes Essen", sollte man möglichst verzichten. Stattdessen trage leichte Kost "wie Salate, Suppen und Nahrungsmittel mit Ballaststoffen" zu einem besseren Wohlbefinden bei. "Außerdem auf ausreichende Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr achten", betont Kayadelen.

Silke Kayadelen ist Personaltrainerin, Fitness- und Ernährungscoach und besitzt einen YouTube-Kanal rund ums Training und gesundes Leben. Darüber hinaus stand sie in fünf Staffeln den Kandidaten der Abnehmshow "The Biggest Loser" zur Seite. Auf ihrer Homepage bietet sie diverse Fitness- und Ernährungskurse an.