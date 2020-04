Fitness in der Corona-Krise Mit diesen Tipps gelingt Anfängern das Laufen und Joggen

Die richtige Vorbereitung

Auch beim Joggen ist die richtige Vorbereitung - von der Laufbekleidung bis hin zur Musik - die halbe Miete. Denn ist man einmal losgelaufen, dann ist es schwer, noch etwas zu ändern. Bei der Kleidung sollte man sich am besten an Sportkleidung aus funktionalen Materialien halten, die wasser- und winddicht und atmungsaktiv sind. Vor allem aber sollte man sich wohlfühlen. Die Kleidung sollte bequem sitzen und einen nicht in der Bewegungsfreiheit einschränken. Bei niedrigeren Temperaturen, Wind oder Regen ist ein Stirnband oder eine Mütze von Vorteil - so beugt man einer Erkältung vor.