Die Computer-Bayern.

Es ist ja auch so, dass sich Hochleistungssportler viel schneller von Verletzungen erholen als Hobbysportler. Das liegt daran, dass der Körper ganz andere Belastungen gewöhnt ist. Ich glaube, dass die Bayern-Profis körperlich und mental bereit sind für die weiteren Aufgaben in dieser Saison und die Leistung nun sogar noch besser sein wird.

Wieso das?

Geist und Körper sind jetzt erholt, im Urlaub fällt der Stress ab. Und mental haben sich die Spieler ganz sicher schon auf die Champions League vorbereitet. Die Pause war hilfreich und kein Nachteil.

Leon Goretzka hat seit der Corona-Unterbrechung mächtig an Muskelmasse zugelegt und gesagt, dass er sich in Zweikämpfen und bei Kopfballduellen nun stärker fühlt. Was bringt so eine körperliche Verwandlung sonst noch?

Die eigene Optik spielt da bestimmt auch eine Rolle. Generell ist es ja so: Jeder, der sich in seinem Körper wohlfühlt, strahlt das auch aus, wirkt sicherer und zufriedener. Man kennt das von Menschen, die einen Raum betreten und dank ihrer Aura sofort die gesamte Aufmerksamkeit genießen. Goretzka scheint sich aktuell auf jeden Fall gut zu fühlen.

