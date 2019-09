Hernández war in Paderborn in der Halbzeit mit Kniebeschwerden angeschlagen ausgewechselt worden, am Sonntag konnte aber Entwarnung gegeben werden. Und auch der kroatische Stürmer Perišić meldete sich wieder fit, nachdem er das Gastspiel beim Bundesliga-Aufsteiger wegen eines grippalen Infekts verpasst hatte.