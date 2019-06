Der kleine Bub hatte am Abend in einer Wohnung in der Schrämelstraße eine Cocktailtomate am Stück verschluckt, die ihm die Atemwege verstopfte. Das Kind lief blau an, die Eltern leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und riefen den Notruf. Wie die Feuerwehr berichtet, blieben aber alle Versuche das Gemüse aus dem Hals ihres Sohnen zu bekommen erfolglos. Die Überlebenschancen sanken von Sekunde zu Sekunde.