First Lady will helfen Melania Trump besucht Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko

In der Stadt McAllen im US-Bundesstaat Texas besuchte die 48-Jährige eine Einrichtung, die derzeit 55 Kinder beherbergt, die zuvor von den Behörden von ihren Eltern getrennt wurden. Die First Lady machte sich vor Ort einen Eindruck über die Zustände und sprach sowohl mit einigen Kindern auch mit den Mitarbeitern des Heimes und bedankte sich für ihre "heroische Arbeit", die sie jeden Tag leisten würden. Außerdem wolle sie wissen, wie sie helfen könnte, um die Kinder so schnell wie möglich wieder mit ihren Familien zu vereinen, so die First Lady weiter.