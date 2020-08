First Lady am Rednerpult Rede beim Parteitag: Melania Trump lobt ausgiebig ihren Gatten

Für gewöhnlich hält sich Melania Trump (50) als Rednerin in politischen Gefilden zurück: Am Parteitag der Republikaner wollte sie jedoch ihre Unterstützung für ihren Ehemann Donald Trump (74) zeigen, der im November um die Wiederwahl als US-Präsident kämpft. In ihrer Rede, die sie im Rosengarten des Weißen Hauses hielt, lobte sie ihren Gatten als "authentische Person, die dieses Land liebt."