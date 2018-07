Findet sie ihren Mr. Right? "Bachelorette" Nadine Klein: Kein Kuss beim ersten Date

So sollte ihr Traummann aussehen

"Ich will gucken, was auf mich zukommt. Ich werde die unterschiedlichsten Männer kennenlernen und versuchen, einfach offen zu bleiben - und eben nicht immer ganz klassisch nur Diejenigen auszuwählen, die ich mir auch im Alltag ausgucken würde." Schließlich sei sie mit denen in ihren letzten viereinhalb Single-Jahren "nicht ganz so gut gefahren".