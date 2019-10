Finden Bukow und König den Frauenmörder? "Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling": Lohnt sich der neue Rostock-Krimi?

Dass der Krimi sehenswert ist, lässt sich in diesem Fall aber auch schon an der restlichen Cast-Liste ablesen. Denn diese beiden Episodenhauptdarsteller sind stets Garanten für gute Sonntagskrimiunterhaltung:

Der österreichische Schauspieler Simon Schwarz (48, "Post Mortem") rührte zuletzt im Austro-"Tatort: Her mit der Marie!" (2018) als tragisch verliebter "Inkasso Heinzi" zu Tränen. Und so viel sei schon mal vorab verraten: So unheimlich wie im "Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling" war er lange nicht mehr zu sehen. Der andere Episoden-Star im neuen Rostock-Fall ist der gebürtige Erfurter Alexander Beyer (46, "Wendezeit"). Unter anderem brillierte er im Schweiz-Krimi "Tatort: Verfolgt" (2014). Auch ihm ist am Sonntag wirklich alles zuzutrauen.

Und wen die horizontale Geschichte, die sich durch alle Rostock-"Polizeirufe" seit 2010 zieht, ebenfalls interessiert, für den gibt es eine süße, kleine Überraschung am Schluss...