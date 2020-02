Finanzunternehmer an Hautkrebs erkrankt Veronica Ferres: Liebevolle Worte an Ehemann Carsten Maschmeyer

Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer (60) ist an weißem Hautkrebs erkrankt. Das bestätigte der "Die Höhle der Löwen"-Investor am Donnerstag der "Bild"-Zeitung. Nun meldet sich seine Ehefrau, Schauspielerin Veronica Ferres (54), mit rührenden Zeilen zu Wort: "In guten wie in schweren Zeiten: Das haben wir uns vor fast sechs Jahren geschworen und daran halten wir fest!", beschwört sie ihre Liebe in einem neuen Instagram-Post.